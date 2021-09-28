شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" يطالب "الغذاء والدواء" بتأهيل الكوادر النسائية لشغل مناصب قيادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الإسراع بإطلاق الخدمات الإلكترونية التي تسهم في نشر الوعي الصحي والتواصل التفاعلي

أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وأوضح المجلس أنه على الهيئة العامة للغذاء والدواء التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الاستراتيجية الوطنية للأمن الدوائي وفق خطة زمنية محددة، وعلى الهيئة العامة للغذاء والدواء التأكيد على الجهات ذات العلاقة بضرورة تسجيل جميع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية لدى الهيئة، وعلى الهيئة العامة للغذاء والدواء العمل على استكمال المختبرات المرجعية وتطوير أنظمة تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي التي تمكنُّها من تحسين الأداء وتجويده، وعلى الهيئة العامة للغذاء والدواء إعداد وتوظيف الكوادر العلمية والفنية المتخصصة في تقييم المنتجات الطبية.

وتضمن القرار أنه على الهيئة العامة للغذاء والدواء بذل المزيد من الجهد في توظيف وتدريب وتطوير العنصر النسائي؛ لشغل مناصب قيادية وإشرافيه بالهيئة، وعلى الهيئة العامة للغذاء والدواء التعاون مع الجهات ذات العلاقة إنشاء معجم مرجعي باللغة العربية لأسماء الأدوية، وإلزام الشركات المصنِعة والصيدليات به.

وطالب الشورى بدعم وتمكين الهيئة العامة للغذاء والدواء للإسراع بإطلاق الخدمات الإلكترونية التي تسهم في نشر الوعي الصحي والتواصل التفاعلي.