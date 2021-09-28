شكرا لقرائتكم خبر عن شبيه الريح يطلق ديوانه الأول "ديوان عبدالرحمن بن مساعد" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد أنه سيتم اصدار ديوانه الأول خلال الأسبوع القادم ، بالإضافة إلى أنه سيقوم بتوقيع عدد من نسخه بجناح دار النشر التي قامت بطبع ديوانه في معرض الرياض الدولي للكتاب يوم الثلاثاء القادم الموافق الخامس من اكتوبر بعد صلاة العشاء.

يذكر أن "شبيه الريح" وهو اللقب الذي اشتهر به الشاعر الأمير، له العديد من القصائد التي أثرت الساحة الشعرية والثقافية السعودية.