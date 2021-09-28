شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 21 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس, 3327 جولة رقابية مع الجهات المعنية لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 21 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، رصدت خلالها الفرق الميدانية 25 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.