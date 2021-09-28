- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أعلنت شركة سانوفي الفرنسية الكبيرة لصناعة الأدوية، والمتأخرة عن منافسيها في إنتاج جيل جديد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، أنها قررت وقف تطوير لقاح يعتمد تقنية الحمض النووي الريبوزي، والتركيز على لقاح آخر مضاد للفيروس.
وذكرت "سانوفي" أنه "رغم نتائج إيجابية في مرحلتي الاختبارات الأولى والثانية، لن ينتقل اللقاح إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، إذ تعتقد أنه سيصل السوق في وقت متأخر جدًا ولا يمكنّها من تسويقه بوجود 12 مليار جرعة لقاحات يتوقع إنتاجها بحلول نهاية العام".
وتوقعت "سانوفي" صدور نتائج مرحلة التجارب الثالثة على لقاح آخر تطوره مع شركة غلاكسوسميثكلاين البريطانية، قبل نهاية 2021.
ولم ترصد أي تأثيرات جانبية، فيما كانت استجابة الجسم مشابهة لتلك، التي تسببها لقاحات أخرى تعتمد تقنية الحمض النووي الريبوزي، التي تطورها "فايزر" و"موديرنا".
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 02:49 PM
تركز على مصل آخر مضاد لـ"كورونا"لن تستطيع تسويقه.. "سانوفي" توقف تطوير لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي
أعلنت شركة سانوفي الفرنسية الكبيرة لصناعة الأدوية، والمتأخرة عن منافسيها في إنتاج جيل جديد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، أنها قررت وقف تطوير لقاح يعتمد تقنية الحمض النووي الريبوزي، والتركيز على لقاح آخر مضاد للفيروس.
وذكرت "سانوفي" أنه "رغم نتائج إيجابية في مرحلتي الاختبارات الأولى والثانية، لن ينتقل اللقاح إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، إذ تعتقد أنه سيصل السوق في وقت متأخر جدًا ولا يمكنّها من تسويقه بوجود 12 مليار جرعة لقاحات يتوقع إنتاجها بحلول نهاية العام".
وتوقعت "سانوفي" صدور نتائج مرحلة التجارب الثالثة على لقاح آخر تطوره مع شركة غلاكسوسميثكلاين البريطانية، قبل نهاية 2021.
ولم ترصد أي تأثيرات جانبية، فيما كانت استجابة الجسم مشابهة لتلك، التي تسببها لقاحات أخرى تعتمد تقنية الحمض النووي الريبوزي، التي تطورها "فايزر" و"موديرنا".
، لن تستطيع تسويقه.. "سانوفي" توقف تطوير لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر لن تستطيع تسويقه.. "سانوفي" توقف تطوير لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.