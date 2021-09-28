محمد بن مسعود - الدمام - نفذت 1.390 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1390 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، مما أسفر عن إغلاق خمس منشآت مخالفة وضبط 74 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا. وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية وتكثيفها على المنشآت للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية والاشتراطات البلدية وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي. ودَعت الجميع لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أية مخالفات عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها. 28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 02:45 PM نفذت 1.390 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع أمانة الشرقية تغلق 5 منشآت وتضبط 74 مخالفة للتدابير الصحية أمانة الشرقية تغلق 5 منشآت وتضبط 74 مخالفة للتدابير الصحية نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1390 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، مما أسفر عن إغلاق خمس منشآت مخالفة وضبط 74 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا. وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية وتكثيفها على المنشآت للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية والاشتراطات البلدية وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي. ودَعت الجميع لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أية مخالفات عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها. الكلمات المفتاحية ، أمانة الشرقية تغلق 5 منشآت وتضبط 74 مخالفة للتدابير الصحية ،

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