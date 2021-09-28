، أزمة الغواصات.. "ماكرون" للأوروبيين: تخلوا عن سذاجتكم.. أمريكا لها خيارات مستقلة ،

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طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء الأوروبيين "بالتخلي عن السذاجة واستخلاص العبر من الخيارات الاستراتيجية الجديدة والمستقلة للولايات المتحدة، التي تتركز على خصومتها مع الصين".
وقال "ماكرون" خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تعليقاً على فسخ أستراليا عقداً لشراء غواصات فرنسية لصالح الولايات المتحدة: "حين نكون تحت تأثير ضغوط قوى كبرى تشتد أحياناً، فإن إبداء ردّ فعل أو الإثبات بأن لدينا نحن أيضاً القوة والقدرة على الدفاع عن أنفسنا لا يعني الانقياد إلى التصعيد، بل هو ببساطة فرض احترامنا"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأشار إلى أن أزمة الغواصات لن تتسبب في تغيير استراتيجية باريس في منطقة الهندي-الهادئ.
وبيّن الرئيس الفرنسي أن اليونان ستشتري ثلاث فرقاطات من فرنسا، في إطار شراكة استراتيجية أكثر عمقاً بين البلدين للدفاع عن مصالحهما المشتركة في البحر المتوسط.
واعتبر أن اتفاق شراء الفرقاطات يمثل خطوة أولى جريئة نحو استقلالية استراتيجية أوروبية.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 02:52 PM
اعتبر القارة واقعة تحت تأثير واشنطنأزمة الغواصات.. "ماكرون" للأوروبيين: تخلوا عن سذاجتكم.. أمريكا لها خيارات مستقلة
طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء الأوروبيين "بالتخلي عن السذاجة واستخلاص العبر من الخيارات الاستراتيجية الجديدة والمستقلة للولايات المتحدة، التي تتركز على خصومتها مع الصين".
وقال "ماكرون" خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تعليقاً على فسخ أستراليا عقداً لشراء غواصات فرنسية لصالح الولايات المتحدة: "حين نكون تحت تأثير ضغوط قوى كبرى تشتد أحياناً، فإن إبداء ردّ فعل أو الإثبات بأن لدينا نحن أيضاً القوة والقدرة على الدفاع عن أنفسنا لا يعني الانقياد إلى التصعيد، بل هو ببساطة فرض احترامنا"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأشار إلى أن أزمة الغواصات لن تتسبب في تغيير استراتيجية باريس في منطقة الهندي-الهادئ.
وبيّن الرئيس الفرنسي أن اليونان ستشتري ثلاث فرقاطات من فرنسا، في إطار شراكة استراتيجية أكثر عمقاً بين البلدين للدفاع عن مصالحهما المشتركة في البحر المتوسط.
واعتبر أن اتفاق شراء الفرقاطات يمثل خطوة أولى جريئة نحو استقلالية استراتيجية أوروبية.
، أزمة الغواصات.. "ماكرون" للأوروبيين: تخلوا عن سذاجتكم.. أمريكا لها خيارات مستقلة ،
المصدر : الخليج 365
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