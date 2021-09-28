، "العراق": إحباط محاولة لتهريب نصف طن "مواد متفجرة" من سوريا ،

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أعلن العراق، الثلاثاء، إحباط محاولة إدخال مواد متفجرة من سوريا إلى أراضيه عبر قرية نعيم الحدودية بين البلدين، حسب ما أفادت به مصادر رسمية.
وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع) نقلًا عن خلية الإعلام الأمني: إن "قوات الأمن في الفرقة 15 بالجيش، تمكنت من منع محاولة لإدخال 18 كيسًا زنة 500 كيلوغرام مملؤة بمادة (تي إن تي) إلى الأراضي العراقية؛ وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب".
وأضافت الخلية في بيان أن "ضبط هذه المواد تم بعد تشكيل فريق عمل مختص والمتابعة بواسطة الكاميرات الحرارية في الحدود".
وأشارت إلى أنه "جرى رصد مجموعة من الأشخاص يستقلون دراجة نارية وهم يحاولون إدخال هذه المواد المتفجرة من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية عن طريق قرية نعيم المحاذية للشريط الحدودي".
وتابعت: "القوات أفرغت الأكياس هناك، وتم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليًّا".
"العراق": إحباط محاولة لتهريب نصف طن "مواد متفجرة" من سورياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-28
أعلن العراق، الثلاثاء، إحباط محاولة إدخال مواد متفجرة من سوريا إلى أراضيه عبر قرية نعيم الحدودية بين البلدين، حسب ما أفادت به مصادر رسمية.
وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع) نقلًا عن خلية الإعلام الأمني: إن "قوات الأمن في الفرقة 15 بالجيش، تمكنت من منع محاولة لإدخال 18 كيسًا زنة 500 كيلوغرام مملؤة بمادة (تي إن تي) إلى الأراضي العراقية؛ وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب".
وأضافت الخلية في بيان أن "ضبط هذه المواد تم بعد تشكيل فريق عمل مختص والمتابعة بواسطة الكاميرات الحرارية في الحدود".
وأشارت إلى أنه "جرى رصد مجموعة من الأشخاص يستقلون دراجة نارية وهم يحاولون إدخال هذه المواد المتفجرة من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية عن طريق قرية نعيم المحاذية للشريط الحدودي".
وتابعت: "القوات أفرغت الأكياس هناك، وتم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليًّا".
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
01:24 PM
بواسطة الكاميرات وبعد معلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب
أعلن العراق، الثلاثاء، إحباط محاولة إدخال مواد متفجرة من سوريا إلى أراضيه عبر قرية نعيم الحدودية بين البلدين، حسب ما أفادت به مصادر رسمية.
وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع) نقلًا عن خلية الإعلام الأمني: إن "قوات الأمن في الفرقة 15 بالجيش، تمكنت من منع محاولة لإدخال 18 كيسًا زنة 500 كيلوغرام مملؤة بمادة (تي إن تي) إلى الأراضي العراقية؛ وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب".
وأضافت الخلية في بيان أن "ضبط هذه المواد تم بعد تشكيل فريق عمل مختص والمتابعة بواسطة الكاميرات الحرارية في الحدود".
وأشارت إلى أنه "جرى رصد مجموعة من الأشخاص يستقلون دراجة نارية وهم يحاولون إدخال هذه المواد المتفجرة من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية عن طريق قرية نعيم المحاذية للشريط الحدودي".
وتابعت: "القوات أفرغت الأكياس هناك، وتم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليًّا".
، "العراق": إحباط محاولة لتهريب نصف طن "مواد متفجرة" من سوريا ،
المصدر : الخليج 365
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