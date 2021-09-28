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السفارة السعودية بإندونيسيا تدعو المواطنين لأخذ لقاح كوفيد 19

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت سفارة المملكة العربية بجمهورية إندونيسيا أن على المواطنين المقيمين بإندونيسيا الراغبين في تلقي لقاح فيروس التواصل معها.

وقالت السفارة في بيان توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» : «تعلن سفارة المملكة العربية السعودية لكافة المواطنين المقيمين في جمهورية إندونيسيا الراغبين في أخذ اللقاح ضد كوفيد 19 التواصل مع السفارة».

وأضافت السفارة : «شريطة أن يكون لديهم مشهد بمكان الإقامة حسب طلب وزارة الصحة الإندونيسية».

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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