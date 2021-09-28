السفارة السعودية بإندونيسيا تدعو المواطنين لأخذ لقاح كوفيد 19

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية إندونيسيا أن على المواطنين المقيمين بإندونيسيا الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا التواصل معها.

وقالت السفارة في بيان توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» : «تعلن سفارة المملكة العربية السعودية لكافة المواطنين المقيمين في جمهورية إندونيسيا الراغبين في أخذ اللقاح ضد كوفيد 19 التواصل مع السفارة».

وأضافت السفارة : «شريطة أن يكون لديهم مشهد بمكان الإقامة حسب طلب وزارة الصحة الإندونيسية».

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