«مجلس الشورى» يوافق على مشروع نظام الإثبات

الرياض - محمد عبدالله - وافق مجلس الشورى، في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس د. عبد الله آل الشيخ، على مشروع نظام الإثبات.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة والأربعين للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

يذكر أن مشروع نظام الإثبات تضمن تعديلات في نظام المرافعات الشرعية والمرافعات أمام ديوان المظالم، وهو ما يسهم في وضع معايير واضحة في الإثبات في القضايا المدنية والتجارية، وتسري أحكام النظام على المعاملات التجارية والمدنية.

كان مجلس الشورى وافق امس الإثنين، على تعديل نظام إيرادات الدولة، كما وافق على تعديل عدد من مواد مشروع نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل.

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