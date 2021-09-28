الهيئة الاستشارية النسائية تناقش تفعيل الذكاء الاصطناعي لخدمة قاصدات البيت الحرام

الرياض - محمد عبدالله - ناقشت الهيئة الاستشارية التطويرية النسائية برئاسة شؤون الحرمين، مخرجات توصيات الجلسة الأولى للهيئة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بالخدمات النسائية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني للهيئة الاستشارية التطويرية النسائية، بحضور مستشار ومساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود، وأستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور وديع بن صالح أحمد الحلبي.

وترأس الاجتماع رئيس الهيئة الاستشارية التطويرية النسائية وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والتطويرية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، ونائب رئيس الهيئة ابتهال بنت علي الجعيد وعضوات الهيئة.

وجاء ضمن جدول أعمال الجلسة الثانية، التأكيد على أهمية تفعيل الذكاء الاصطناعي في الخدمات النسائية المقدمة لقاصدات بيت الله الحرام، وحصر الخدمات المقدمة لهن وكيفية تطويرها.

ونتج عن الجلسة عدد من المخرجات كان أبرزها تقديم ورش العمل التثقيفية للمنسوبات، ودراسة الاحتياج لخدمات الذكاء الاصطناعي؛ للخروج بمجموعة مبادرات ترتقي بالخدمات المقدمة للزوار.

وثمنت الدعدي الثقة الكريمة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كما أشادت بالاهتمام الغير محدود الذي توليه القيادة الرشيدة لقاصدي بيت الله الحرام.