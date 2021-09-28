المدينة : وفاة 4 بعد اصطدام شاحنة بمركبات واقفة أمام إشارة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، أن عمليات الهيئة بالمنطقة (997) تلقت في تمام الساعة 12:39 من ظهر اليوم الثلاثاء بلاغاً يفيد بوقوع حادث في تقاطع طريق على بن ابي طالب - مع طريق الملك عبدالله ( الدائري الثاني ) ناتج عن اصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في الإشارة وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة والقيادة الميدانية.

وبين السهلي بأنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء باجراءات الفرز الإسعافي، اتضح وجود عدد 9 حالات تم تصنيفها بالشكل التالي:

الوفيات : 4 حالات

الإصابات : 5 إصابات

وتم عمل اللازم إسعافياً للمصابين ونقلهم لأقرب مستشفى.

وتم التواجد في الموقع لمساندة أعمال الدفاع المدني في فك الحالات المحتجزة حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات.