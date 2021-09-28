المدينة : وفاة 4 بعد اصطدام شاحنة بمركبات واقفة أمام إشارة

وبين السهلي بأنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء باجراءات الفرز الإسعافي، اتضح وجود عدد 9 حالات تم تصنيفها بالشكل التالي:
الوفيات : 4 حالات
الإصابات : 5 إصابات
وتم عمل اللازم إسعافياً للمصابين ونقلهم لأقرب مستشفى.
وتم التواجد في الموقع لمساندة أعمال الدفاع المدني في فك الحالات المحتجزة حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات.
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