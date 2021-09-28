السعودية | "سدايا" تبدأ التسجيل في آرتاثون الذكاء الاصطناعي 2021م

شكرا لقرائتكم "سدايا" تبدأ التسجيل في آرتاثون الذكاء الاصطناعي 2021م ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدء التسجيل في النسخة الثانية من المسابقة العالمية لآرتاثون الذكاء الاصطناعي 2021م، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للفعالية الذي يستمر حتى 26 سبتمبر 2021م؛ حيث تستهدف المسابقة التي تعد إحدى المبادرات المهمة للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي تجمع المهتمين بالموسيقى والفن التفاعلي، والرسم، وفن المجسمات، مع خبراء البيانات والذكاء الاصطناعي؛ للتنافس وابتكار أفضل الأعمال الفنية وفق المسارات المحددة في المسابقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الآرتاثون في 4 مسارات

ويشتمل الآرتاثون (4) مسارات قائمة على الذكاء الاصطناعي، وهي: مسار الفنون التفاعلية، ومسار اللوحات الفنية، وفن المجسمات، ومسار الموسيقى، الذي سيقام خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2021م؛ حيث ستُعرض الأفكار الفنية المقدمة من قبل المشاركين.

من المشاركين في النسخة الأولى

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بعد ذلك يجري اختيار (20) فريقاً للدخول في معسكر تدريبي لمدة (8) أسابيع ابتداءً من تاريخ 3 أكتوبر 2021م بمدينة الرياض، يتخلله عدد من ورش العمل والجلسات التدريبية الرامية إلى رفع مهاراتهم، كما يُتيح لهذه الفرق الفرصة لإنجاز النسخ النهائية من أعمالها الفنية التي سيُختار أفضل (15) عملاً فنياً منها لتعرض في معرض فني مخصص لهذا الغرض خلال فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وستتوج خلال فعاليات القمة ثلاثة أعمال فائزة بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى نصف مليون ريال.

توسع دائرة القبول

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله الغامدي: "إن النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من الآرتاثون، وما قدمته من أعمال فنية ابتكارية مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، دفعنا إلى تطوير النسخة الثانية من المسابقة وإضافة مسارات متنوعة؛ لنوسع دائرة القبول ونمكن المبدعين من إبراز قدراتهم الفنية وابتكار أعمال فنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي".

وأشار الغامدي، إلى أن المبادرات والبرامج التي تطلقها (سدايا) ومنها المسابقة العالمية لآرتاثون الذكاء الاصطناعي 2021م تحظى بدعم واهتمام من قبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وحرصه على دعم المبدعين وتسخير الإمكانات لتطوير مهاراتهم الإبداعية وإثراء معارفهم في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكانت النسخة الأولى من مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي قد حظيت باهتمام كبير ومشاركة عالمية من (52) دولة؛ حيث شارك (300) من خبراء علماء البيانات والذكاء الاصطناعي والفنانين للتنافس في ابتكار أفضل أعمال الفنون المرئية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجرى تتويج ثلاثة أعمال فائزة خلال فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي كانت تحت شعار (الذكاء الاصطناعي لخير البشرية).