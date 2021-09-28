، بالصور مشاركات سعودية في المعرض الدولي للصيد والفروسية بحضور 44 دولة ،

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افتتح المعرض الدولي للصيد والفروسية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بمشاركة 680 هيئة متخصصة من 44 دولة منها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2021.
وأكد ماجد المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، مشاركة 319 عارضًا يشاركون في هذه الدورة، فضلًا عن 32 جهة حكومية ورسمية، وما يزيد على 20 ناديًا وجمعية ومؤسسة محلية ودولية تهتم بالصقارة؛ وذلك على مساحة إجمالية تقارب 50 ألف متر مربع هي المساحة الأكبر في تاريخ الحدث الذي يشهد هذا العام أيضًا فعاليات هي الأكثر تنوعًا من خلال ما يزيد على 90 نشاطًا حيًّا ومسابقات وعروض تراثية ورياضية تهم جمهور المعرض، إضافة لنحو 50 ورشة عمل تعليمية هادفة؛ وذلك بينما يعرض ما يزيد على 125 فنانًا وعربيًّا وعالميًّا إبداعاتهم في قطاع الفنون والحرف اليدوية.
ويعتبر معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ويواصل بكل ثقة تطوير خططه ومشاريعه، تماشيًا مع دوره البيئي والتراثي الرائد في تعزيز الصيد المستدام.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 01:06 PM
الدورة الأضخم على الإطلاقبالصور مشاركات سعودية في المعرض الدولي للصيد والفروسية بحضور 44 دولة
افتتح المعرض الدولي للصيد والفروسية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بمشاركة 680 هيئة متخصصة من 44 دولة منها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2021.
وأكد ماجد المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، مشاركة 319 عارضًا يشاركون في هذه الدورة، فضلًا عن 32 جهة حكومية ورسمية، وما يزيد على 20 ناديًا وجمعية ومؤسسة محلية ودولية تهتم بالصقارة؛ وذلك على مساحة إجمالية تقارب 50 ألف متر مربع هي المساحة الأكبر في تاريخ الحدث الذي يشهد هذا العام أيضًا فعاليات هي الأكثر تنوعًا من خلال ما يزيد على 90 نشاطًا حيًّا ومسابقات وعروض تراثية ورياضية تهم جمهور المعرض، إضافة لنحو 50 ورشة عمل تعليمية هادفة؛ وذلك بينما يعرض ما يزيد على 125 فنانًا وعربيًّا وعالميًّا إبداعاتهم في قطاع الفنون والحرف اليدوية.
ويعتبر معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ويواصل بكل ثقة تطوير خططه ومشاريعه، تماشيًا مع دوره البيئي والتراثي الرائد في تعزيز الصيد المستدام.
، بالصور مشاركات سعودية في المعرض الدولي للصيد والفروسية بحضور 44 دولة ،
المصدر : الخليج 365
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