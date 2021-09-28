، "بقيق" إلى قائمة "المنارات الصناعية" العالمية.. دخول لـ"أرامكو" بثالث منشأة ،

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أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، عن إدراج منشأة بقيق، ضمن قائمة "المنارات الصناعية"؛ لتكون بذلك المنشأة الثالثة التابعة لأرامكو السعودية التي تنضم إلى هذه القائمة المعترف بها من قِبَل المنتدى الاقتصادي العالمي، وتضم مرافق التصنيع الرائدة على مستوى العالم في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وبذلك ينضم مرفق معالجة النفط في بقيق، وهو أكبر معمل لمعالجة النفط في العالم، إلى معمل الغاز في العثمانية، ومجمع خريص النفطي التابعين لأرامكو السعودية واللذين أُدرجا ضمن القائمة في إعلانات سابقة، وتمنح العضوية في هذه القائمة للمشاريع التي تبرهن على ريادتها في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مرافق التصنيع الرائدة، وسلاسل القيمة، ونماذج الأعمال.
وتعد منشأة بقيق، واحدةً من 21 منشأة جديدة تمت إضافتها للقائمة، ليصل العدد الإجمالي إلى 90 منشأة من جميع أنحاء العالم، وأرامكو السعودية هي شركة الطاقة الكبرى الوحيدة في القائمة.
وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس للتحول الرقمي في أرامكو السعودية، نبيل النعيم: "يسعدنا أن نحظى بتكريم المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة الثالثة إثر نجاحنا بفضل الله في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتطورة وتطبيقها.
ويعد إدراج ثلاثة من مرافقنا الرئيسية لقائمة المنارات الصناعية العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في أقل من ثلاثة أعوام، شاهدًا على الأهمية التي نوليها لبرنامج التحول الرقمي في الشركة والوتيرة السريعة لتطوره؛ فمن خلال تحقيق الريادة في استخدام حلول الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء الصناعي، والروبوتات، على نطاق واسع؛ فإننا نضع معايير جديدة للقطاع على مستوى العالم، تحقق تحسينات كبيرة في التكاليف والكفاءة وجودة المنتجات واستهلاك الطاقة والأداء من الناحية البيئية".
يذكر أن منشأة بقيق تعد حجر الأساس في أعمال أرامكو السعودية؛ حيث تنتج النفط الخام العربي الخفيف، والنفط الخام العربي الخفيف جدًّا، ومتكثف الغاز وسوائل الغاز الطبيعي، كما أن منشأة بقيق توفر حوالى 5% من إمدادات النفط العالمية.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 01:00 PM
الأكبر بين معامل معالجة النفط في العالم ويمتاز بحلول الثورة الصناعية الرابعة"بقيق" إلى قائمة "المنارات الصناعية" العالمية.. دخول لـ"أرامكو" بثالث منشأة
أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، عن إدراج منشأة بقيق، ضمن قائمة "المنارات الصناعية"؛ لتكون بذلك المنشأة الثالثة التابعة لأرامكو السعودية التي تنضم إلى هذه القائمة المعترف بها من قِبَل المنتدى الاقتصادي العالمي، وتضم مرافق التصنيع الرائدة على مستوى العالم في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وبذلك ينضم مرفق معالجة النفط في بقيق، وهو أكبر معمل لمعالجة النفط في العالم، إلى معمل الغاز في العثمانية، ومجمع خريص النفطي التابعين لأرامكو السعودية واللذين أُدرجا ضمن القائمة في إعلانات سابقة، وتمنح العضوية في هذه القائمة للمشاريع التي تبرهن على ريادتها في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مرافق التصنيع الرائدة، وسلاسل القيمة، ونماذج الأعمال.
وتعد منشأة بقيق، واحدةً من 21 منشأة جديدة تمت إضافتها للقائمة، ليصل العدد الإجمالي إلى 90 منشأة من جميع أنحاء العالم، وأرامكو السعودية هي شركة الطاقة الكبرى الوحيدة في القائمة.
وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس للتحول الرقمي في أرامكو السعودية، نبيل النعيم: "يسعدنا أن نحظى بتكريم المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة الثالثة إثر نجاحنا بفضل الله في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتطورة وتطبيقها.
ويعد إدراج ثلاثة من مرافقنا الرئيسية لقائمة المنارات الصناعية العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في أقل من ثلاثة أعوام، شاهدًا على الأهمية التي نوليها لبرنامج التحول الرقمي في الشركة والوتيرة السريعة لتطوره؛ فمن خلال تحقيق الريادة في استخدام حلول الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء الصناعي، والروبوتات، على نطاق واسع؛ فإننا نضع معايير جديدة للقطاع على مستوى العالم، تحقق تحسينات كبيرة في التكاليف والكفاءة وجودة المنتجات واستهلاك الطاقة والأداء من الناحية البيئية".
يذكر أن منشأة بقيق تعد حجر الأساس في أعمال أرامكو السعودية؛ حيث تنتج النفط الخام العربي الخفيف، والنفط الخام العربي الخفيف جدًّا، ومتكثف الغاز وسوائل الغاز الطبيعي، كما أن منشأة بقيق توفر حوالى 5% من إمدادات النفط العالمية.
، "بقيق" إلى قائمة "المنارات الصناعية" العالمية.. دخول لـ"أرامكو" بثالث منشأة ،
المصدر : الخليج 365
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