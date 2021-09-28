محمد بن مسعود - الدمام - بجانب عدم اكتمال طلبات إصدار التصريح النظامي أغلقت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- منشأة غذائية مخالفة، ضمن جولاتها الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة على المنشآت الغذائية والتجارية، لتوفير بيئة صحية آمنة. وأوضحت بلدية المسفلة الفرعية أن الجولات الرقابية بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق المنشأة؛ لعدم اكتمال الطلبات المطلوبة لإصدار التصريح النظامي، وعدم نظامية الموقع، إضافة إلى استخدام الشيشة داخل المحل؛ حيث تم إغلاق المحل وإشعار صاحبه بمراجعة البلدية لتطبيق لائحة الغرامات البلدية. 28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 01:00 PM بجانب عدم اكتمال طلبات إصدار التصريح النظامي إغلاق منشأة غذائية بمكة عُثر بداخلها على "شيشة" إغلاق منشأة غذائية بمكة عُثر بداخلها على "شيشة" أغلقت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- منشأة غذائية مخالفة، ضمن جولاتها الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة على المنشآت الغذائية والتجارية، لتوفير بيئة صحية آمنة. وأوضحت بلدية المسفلة الفرعية أن الجولات الرقابية بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق المنشأة؛ لعدم اكتمال الطلبات المطلوبة لإصدار التصريح النظامي، وعدم نظامية الموقع، إضافة إلى استخدام الشيشة داخل المحل؛ حيث تم إغلاق المحل وإشعار صاحبه بمراجعة البلدية لتطبيق لائحة الغرامات البلدية. الكلمات المفتاحية ، إغلاق منشأة غذائية بمكة عُثر بداخلها على "شيشة" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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