- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
حدّد "حساب المواطن" ثلاثة شروط لتجاوز الأهلية تتمثل في شرط الجنسية لأن يكون المستفيد الرئيس سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك حاملو بطاقات التنقل، وزوج المواطنة وأبنائها، وزوجة المواطن.
وأضاف، أن الشرط الثاني يتمثل في معيار الإقامة، وهو أن يكون المستفيد الرئيس مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من البرنامج، وألا يقيم إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية والسجون.
وتابع "حساب المواطن"، أن الشرط الثالث هو ضرورة تطابق وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 12:59 PM
تتمثل في الجنسية ومعيار الإقامة وتوافق البيانات3 شروط لتجاوز الأهلية في "حساب المواطن"
حدّد "حساب المواطن" ثلاثة شروط لتجاوز الأهلية تتمثل في شرط الجنسية لأن يكون المستفيد الرئيس سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك حاملو بطاقات التنقل، وزوج المواطنة وأبنائها، وزوجة المواطن.
وأضاف، أن الشرط الثاني يتمثل في معيار الإقامة، وهو أن يكون المستفيد الرئيس مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من البرنامج، وألا يقيم إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية والسجون.
وتابع "حساب المواطن"، أن الشرط الثالث هو ضرورة تطابق وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.
، 3 شروط لتجاوز الأهلية في "حساب المواطن" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 3 شروط لتجاوز الأهلية في "حساب المواطن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.