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أكدت وزارة الصحة السعودية، أن استخدام الميكروويف للحامل لا يسبّب أي ضرر، مشيرة عبر حسابها "الصحة 937" إلى أنه لا توجد دراسات علمية تثبت وجود ضرر على الحامل عند استخدام جهاز الميكروويف.
وتنتشر حول جهاز الميكروويف منذ 50 عاماً 6 شائعات شهيرة في جميع أنحاء العالم، وهي:
1- يسبّب السرطان.
2- يسبّب الضرر للمرأة الحامل.
3- يقتل العناصر الغذائية الموجودة في الطعام.
4- الموجات الدقيقة تتسرّب "الإشعاع" وتجعل الطعام مشعاً.
5- الموجات الدقيقة تسبّب إعتام عدسة العين.
6- لا يجب استخدام الميكروويف إذا كان لديك جهاز تنظيم ضربات القلب.
ووفقاً لعدد من الدراسات العلمية ومنظمة الصحة العالمية فإنه لا يوجد أي ارتباط بين استخدام جهاز الميكروويف وخطر السرطان أو الضرر بالحامل، وإنها آمنة ويمكن استخدامها من قِبل الجميع مع ضرورة الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة وكذلك التعليمات المدونة على عبوات الأطعمة المعدة للتسخين من خلال الميكروويف.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 01:02 PM
فيما تؤكد الدراسات على الالتزام بتعليمات الشركة المصنّعة وعبوات الأطعمة6 شائعات عن "الميكروويف" منذ 50 عاماً.. هل يضر الحمل؟ "الصحة" تجيب
أكدت وزارة الصحة السعودية، أن استخدام الميكروويف للحامل لا يسبّب أي ضرر، مشيرة عبر حسابها "الصحة 937" إلى أنه لا توجد دراسات علمية تثبت وجود ضرر على الحامل عند استخدام جهاز الميكروويف.
وتنتشر حول جهاز الميكروويف منذ 50 عاماً 6 شائعات شهيرة في جميع أنحاء العالم، وهي:
1- يسبّب السرطان.
2- يسبّب الضرر للمرأة الحامل.
3- يقتل العناصر الغذائية الموجودة في الطعام.
4- الموجات الدقيقة تتسرّب "الإشعاع" وتجعل الطعام مشعاً.
5- الموجات الدقيقة تسبّب إعتام عدسة العين.
6- لا يجب استخدام الميكروويف إذا كان لديك جهاز تنظيم ضربات القلب.
ووفقاً لعدد من الدراسات العلمية ومنظمة الصحة العالمية فإنه لا يوجد أي ارتباط بين استخدام جهاز الميكروويف وخطر السرطان أو الضرر بالحامل، وإنها آمنة ويمكن استخدامها من قِبل الجميع مع ضرورة الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة وكذلك التعليمات المدونة على عبوات الأطعمة المعدة للتسخين من خلال الميكروويف.
، 6 شائعات عن "الميكروويف" منذ 50 عاماً.. هل يضر الحمل؟ "الصحة" تجيب ،
المصدر : الخليج 365
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