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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يُشترط في الهدايا والعينات المجانية المقدمة للعملاء؛ ألا تزيد قيمتها عن 200 ريال لكل مُتَلَقٍّ غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
ووفق ما نقلته "الإخبارية"؛ فإنه في حالة قام الشخص الخاضع للضريبة بتقديم هدايا وعينات بغرض الترويج للنشاط الاقتصادي، يشترط ألا تتجاوز قيمة هذه الهدايا والعينات مبلغ 200 ريال غير شاملة لضريبة القيمة المضافة لكل متلقٍّ.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 12:51 PM
المقدمة للعملاء للترويج.. وتكون غير شاملة لضريبة القيمة المضافة"الزكاة": يُشترط في الهدايا والعينات المجانية ألا تزيد على 200 ريال
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يُشترط في الهدايا والعينات المجانية المقدمة للعملاء؛ ألا تزيد قيمتها عن 200 ريال لكل مُتَلَقٍّ غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
ووفق ما نقلته "الإخبارية"؛ فإنه في حالة قام الشخص الخاضع للضريبة بتقديم هدايا وعينات بغرض الترويج للنشاط الاقتصادي، يشترط ألا تتجاوز قيمة هذه الهدايا والعينات مبلغ 200 ريال غير شاملة لضريبة القيمة المضافة لكل متلقٍّ.
، "الزكاة": يُشترط في الهدايا والعينات المجانية ألا تزيد على 200 ريال ،
المصدر : الخليج 365
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