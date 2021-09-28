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الوطني للأرصاد: رياح سطحية نشطة على محافظات جدة والليث ورابغ

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محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج.. حالة تستمر حتى 5 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من نشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، وكذلك ارتفاع الأمواج في كل من محافظات: (جدة، والليث، ورابغ)، تشمل الأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 11:38 AM

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج.. حالة تستمر حتى 5 مساء

الوطني للأرصاد: رياح سطحية نشطة على محافظات جدة والليث ورابغ
أرشيفية

أرشيفية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من نشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، وكذلك ارتفاع الأمواج في كل من محافظات: (جدة، والليث، ورابغ)، تشمل الأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

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، الوطني للأرصاد: رياح سطحية نشطة على محافظات جدة والليث ورابغ ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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