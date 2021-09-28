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نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من نشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، وكذلك ارتفاع الأمواج في كل من محافظات: (جدة، والليث، ورابغ)، تشمل الأجزاء الساحلية.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 11:38 AM
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج.. حالة تستمر حتى 5 مساءالوطني للأرصاد: رياح سطحية نشطة على محافظات جدة والليث ورابغ
أرشيفية
نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من نشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، وكذلك ارتفاع الأمواج في كل من محافظات: (جدة، والليث، ورابغ)، تشمل الأجزاء الساحلية.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.
، الوطني للأرصاد: رياح سطحية نشطة على محافظات جدة والليث ورابغ ،
المصدر : الخليج 365
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