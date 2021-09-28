، تكليف "العبدالقادر" أمينًا عامًّا لاتحاد الغرف السعودية ،

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قرر مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السعودية برئاسة عجلان العجلان، في اجتماعه الـ113، تكليف حسين بن عبدالقادر العبدالقادر أمينًا عامًّا لاتحاد الغرف السعودية بدلًا من الدكتور خالد اليحيى، لانتهاء فتره عمله.
وأعرب مجلس إدارة الاتحاد عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور اليحيى خلال فترة عمله أمينًا عامًّا للاتحاد، التي من أبرزها تطوير بيئة العمل الداخلية في الاتحاد، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة محليًّا ودوليًّا، وإنجاز استراتيجية التحول الخاصة بالاتحاد التي اعتمدها مجلس الإدارة، وتتضمن العديد من محاور التطوير وركائز التنفيذ بالتزامن مع نظام الغرف الجديد لتحقيق الدور المأمول للقطاع الخاص وفق توجهات رؤية المملكة 2030، متمنيًا له التوفيق والسداد.
ويعد "العبدالقادر" من الكفاءات الإدارية السعودية المميزة؛ حيث شغل عدة مناصب بالاتحاد وبعض الجهات الأخرى، حتى وصل منصب مساعد الأمين العام للشؤون التنفيذية باتحاد الغرف، ولديه خبرة طويلة في عمل الاتحاد والغرف التجارية، فضلاً عن قدراته وخبراته الواسعة في مجال العمل الإداري.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 11:39 AM
بدلًا من الدكتور خالد اليحيى لانتهاء فتره عملهتكليف "العبدالقادر" أمينًا عامًّا لاتحاد الغرف السعودية
قرر مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السعودية برئاسة عجلان العجلان، في اجتماعه الـ113، تكليف حسين بن عبدالقادر العبدالقادر أمينًا عامًّا لاتحاد الغرف السعودية بدلًا من الدكتور خالد اليحيى، لانتهاء فتره عمله.
وأعرب مجلس إدارة الاتحاد عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور اليحيى خلال فترة عمله أمينًا عامًّا للاتحاد، التي من أبرزها تطوير بيئة العمل الداخلية في الاتحاد، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة محليًّا ودوليًّا، وإنجاز استراتيجية التحول الخاصة بالاتحاد التي اعتمدها مجلس الإدارة، وتتضمن العديد من محاور التطوير وركائز التنفيذ بالتزامن مع نظام الغرف الجديد لتحقيق الدور المأمول للقطاع الخاص وفق توجهات رؤية المملكة 2030، متمنيًا له التوفيق والسداد.
ويعد "العبدالقادر" من الكفاءات الإدارية السعودية المميزة؛ حيث شغل عدة مناصب بالاتحاد وبعض الجهات الأخرى، حتى وصل منصب مساعد الأمين العام للشؤون التنفيذية باتحاد الغرف، ولديه خبرة طويلة في عمل الاتحاد والغرف التجارية، فضلاً عن قدراته وخبراته الواسعة في مجال العمل الإداري.
، تكليف "العبدالقادر" أمينًا عامًّا لاتحاد الغرف السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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