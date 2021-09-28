محمد بن مسعود - الدمام - ستقام على ملعب الجوهرة بجدة يومي 7 و12 أكتوبر أعلن الفرنسي هيرفي رينارد؛ مدرب المنتخب السعودي، اختيار 25 لاعباً استعداداً لمباراتَي اليابان والصين اللتين ستقامان على ملعب الجوهرة في جدة يومَي 7 و12 أكتوبر على التوالي ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022. وضمت التشكيلة كلاً من: حراسة المرمى: محمد العويس - فواز القرني - محمد اليامي - زيد البواردي. خط الدفاع: محمد خبراني - عبدالله مادو - عبدالاله العمري - علي البليهي - سعود عبدالحميد - حسين قاسم - ياسر الشهراني - سلطان الغنام. خط الوسط: ناصر الدوسري - علي الحسن - عبدالإله المالكي - محمد كنو - سامي النجعي - سلمان الفرج - أيمن يحيى - عبدالرحمن العبود - عبدالرحمن غريب. و ضم خط الهجوم: محمد الكويكبي - صالح الشهري - فراس البريكان - فهد المولد. 28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 11:28 AM ستقام على ملعب الجوهرة بجدة يومي 7 و12 أكتوبر "رينارد" يختار 25 لاعباً استعداداً لمواجهتَي اليابان والصين "رينارد" يختار 25 لاعباً استعداداً لمواجهتَي اليابان والصين أعلن الفرنسي هيرفي رينارد؛ مدرب المنتخب السعودي، اختيار 25 لاعباً استعداداً لمباراتَي اليابان والصين اللتين ستقامان على ملعب الجوهرة في جدة يومَي 7 و12 أكتوبر على التوالي ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022. وضمت التشكيلة كلاً من: حراسة المرمى: محمد العويس - فواز القرني - محمد اليامي - زيد البواردي. خط الدفاع: محمد خبراني - عبدالله مادو - عبدالاله العمري - علي البليهي - سعود عبدالحميد - حسين قاسم - ياسر الشهراني - سلطان الغنام. خط الوسط: ناصر الدوسري - علي الحسن - عبدالإله المالكي - محمد كنو - سامي النجعي - سلمان الفرج - أيمن يحيى - عبدالرحمن العبود - عبدالرحمن غريب. و ضم خط الهجوم: محمد الكويكبي - صالح الشهري - فراس البريكان - فهد المولد. الكلمات المفتاحية ، "رينارد" يختار 25 لاعباً استعداداً لمواجهتَي اليابان والصين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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