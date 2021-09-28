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أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستنهي هذا الأسبوع حالة الطوارئ المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19" في طوكيو و18 محافظة أخرى.
وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا؛ اليوم، في اجتماع عُقد بمجلس النواب، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا انخفض، وكذلك عدد المرضى الذين يعانون أعراضاً حادة بشكل كبير، مؤكداً أنه سيتم تعزيز الاستجابة الاجتماعية من خلال اللقاحات، وكذلك تعزيز نظام الرعاية الصحية من بين خطوات أخرى، والعمل على موازنة إجراءات مكافحة الفيروسات واستعادة الحياة الطبيعية، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء كيودو اليابانية.
وأعطت لجنة الخبراء الصحيين في اليابان الضوء الأخضر للتغييرات المخطط لها، حيث تخطط الحكومة اليابانية لتخفيف القيود على مراحل مع تحديد حكام كل محافظة الإجراءات المناسبة لمكافحة الفيروس.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 11:03 AM
رئيس الوزراء الياباني: عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا انخفضالحكومة اليابانية تنهي حالة الطوارئ في العاصمة خلال أسبوع
أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستنهي هذا الأسبوع حالة الطوارئ المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19" في طوكيو و18 محافظة أخرى.
وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا؛ اليوم، في اجتماع عُقد بمجلس النواب، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا انخفض، وكذلك عدد المرضى الذين يعانون أعراضاً حادة بشكل كبير، مؤكداً أنه سيتم تعزيز الاستجابة الاجتماعية من خلال اللقاحات، وكذلك تعزيز نظام الرعاية الصحية من بين خطوات أخرى، والعمل على موازنة إجراءات مكافحة الفيروسات واستعادة الحياة الطبيعية، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء كيودو اليابانية.
وأعطت لجنة الخبراء الصحيين في اليابان الضوء الأخضر للتغييرات المخطط لها، حيث تخطط الحكومة اليابانية لتخفيف القيود على مراحل مع تحديد حكام كل محافظة الإجراءات المناسبة لمكافحة الفيروس.
، الحكومة اليابانية تنهي حالة الطوارئ في العاصمة خلال أسبوع ،
المصدر : الخليج 365
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