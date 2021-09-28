الأرصاد: أمطار رعدية وعوالق ترابية على عدة مناطق اليوم

الرياض - محمد عبدالله - أكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس اليوم الثلاثاء، تأثر أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة بعوالق ترابية مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وأشار التقرير، إلى أن مرتفعات مناطق جازن، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تشهد هطول أمطار رعدية، مع فرصة لتكون خلايا سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، فيما تنشط الرياح على شمال ووسط البحر الأحمر مما يؤدي إلى ارتفاع الموج.

وذكر التقرير أن البحر الأحمر، يشهد رياحا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الأوسط، وحالته متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحا سطحية شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج.