«أمن الطرق» ينبّه قائدي المركبات من رياح نشطة على 3 محافظات بمكة

الرياض - محمد عبدالله - وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق الخارجية في ثلاث محافظات بمنطقة مكة المكرمة، بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.

وذكرت قوات أمن الطرق– عبر تويتر- أن الطرق الخارجية في كل من «الليث -جدة -رابغ) قد تشهدُ نشاطًا في الرياح السطحية، يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقّع في تقريره لطقس الثلاثاء، تأثر أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة بعوالق ترابية مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وتشهد مرتفعات مناطق: جازن، عسير، الباحة ومكة المكرمة، هطول أمطار رعدية، مع فرصة لتكون خلايا سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، فيما تنشط الرياح على شمال ووسط البحر الأحمر مما يؤدي إلى ارتفاع الموج.

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