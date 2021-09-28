لعشاق التسوق على الإنترنت.. تطبيق «المتسوق» يتيح لكم أفضل كوبونات خصم

الرياض - محمد عبدالله - إذا كنت من عشاق التسوق الإلكتروني، وتبحث عن كل ما هو جديد في عالم التسوق عبر الإنترنت، وأحدث العروض والتخفيضات التي تعرضها المتاجر والتطبيقات، فإن تطبيق «المتسوق» سيكون المكان المناسب للحصول على كافة هذه المميزات من مكان واحد، وذلك لأنه يوفر لمستخدميه أحد العروض والخصومات المقدمة من أفضل وأشهر مواقع التسويق العربية والعالمية.

ويسهل تطبيق «المتسوق» على مستخدميه الحصول على خصومات المتاجر والتطبيقات الإلكترونية، حيث بمجرد تثبيت التطبيق يمكن للمستخدم الاطلاع على مئات كوبونات التخفيض التي يقدمها، كما يمكن الاطلاع الدائم على أحدث العروض والتخفيضات التي تعرضها المتاجر والتطبيقات أولاً بأول.

ويمكن لمستخدمي الأيفون تحميل التطبيق بـ (النقر هنا)

كما يمكن لمستخدمي الأندرويد تحميل التطبيق بـ (النقر هنا)