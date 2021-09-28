بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح سببًا وحيدًا لإخراج الزكاة عن الذهب

الرياض - محمد عبدالله - أكَّد الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، أنه لا يجب إخراج الزكاة عن الذهب إلا إذا كان معدًّا للتجارة، وذلك ردًا على استفسار «هل تجب الزكاة للذهب المعد للزينة؟».

وقال الشيخ المنيع في تصريحات لقناة السعودية، إنَّ أهل العلم اجتمعوا على أن الزكاة لا تجب على الذهب إلا إذا كان معدًّا للتجارة.

وأضاف أن «إذا كان الذهب معدًا للاستعمال فلا تجب الزكاة عليه»؛ حيث شبه المنيع الأمر بامتلاك الإنسان لأكثر من سيارة ولكنه يستعملهم جميعًا، إذا لا تجب الزكاة عليهم.

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