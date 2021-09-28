متى تصلي المرأة بعد الإجهاض؟.. الشيخ المنيع يجيب

الرياض - محمد عبدالله - كشف الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، عن موعد صلاة المرأة بعد الإجهاض، مشيرًا إلى أنّه يجب عليها تقدير ما فاتها من صلوات.

وقال الشيخ المنيع في تصريحات للقناة السعودية: «إنّ على المرأة التي تتعرض للإجهاض تقدير ما فاتها من صلوات، لأنّ الدم المصاحب للإجهاض ليس دم نفاس، ولكنّه دم فاسد».

وأضاف المنيع أن «الدم الفاسد يشبه الاستحاضة، حيث لا يترك له الصيام أو الصلاة، ولذلك على المرأة التي تتعرض للإجهاض تخمين عدد ما عليها من أيام لأداء صلواتها».

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