الإطاحة بمقيم ارتكب جريمة تحرُّش بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة الرياض القبض على مقيم ارتكب جريمة تحرُّش بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنَّ الجهود الأمنية أسفرت عن تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لارتكابه جريمة التحرش بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر.

وأشار إلى أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.