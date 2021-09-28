«الزعاق» يوجه 5 نصائح خلال موسم الصفري

الرياض - محمد عبدالله - وجه الباحث في الطقس، د. خالد الزعاق، خمس نصائح حول الأجواء خلال هذه الأيام (موسم الصفري) لعدم التعرض لأضرار صحية.

وقال الزعاق– عبر تويتر- إنه خلال هذه الأيام يجب تجنب الأمور التالية:

ـ تجنب السباحة في الأماكن المكشوفة والبحر، خاصة في الليل.

ـ تجنب النوم في الصحراء بدون لحاف.

ـ تجنب شرب الماء البارد صباحًا.

ـ يجب ضبط درجات التكييف على الدرجات المعتدلة.

ـ عدم التعرض للهواء وشعرك مبلل بالماء، خاصة في الصباح.

ونصح الزعاق بالوقاية من البرد في أول موسم الصفري؛ لأنه من الفترات الانتقالية التي تتميز بتقلب الأجواء، وهو ما يسبب كثرة الأمراض

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