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رصد مواطن بالليث "بقايا دخان" داخل مسجد في منطقة الميقات؛ وسط مطالبات بردع المتسبّب، مراعاة لحرمة بيوت الله.
وبحسب المواطن فإنه فُوجئ أثناء أدائه للصلاة بالمسجد الذي يقع على جانب طريق ميقات يلملم بوجود "بقايا الدخان" داخل المسجد، إلى جانب افتقاره للنظافة، وعدم الاهتمام.
وكشف موثّق الصورة بأن المسجد الذي لا تُغلق أبوابه يعج بالعمالة التي تعمد هي الأخرى إلى الجلوس لساعات في ظل أن التكييف هو الآخر لا ينقطع.
ولم يتضح بعد هل "المسجد" يقع تحت إشراف إدارة المساجد بالليث أم خارج إدارتها، ولكن يبقى الاهتمام بالمسجد المنسي الذي يرتاده المسافرون أمراً ينشده سالكو طريق الساحل القديم "مكة المكرّمة - الليث".
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 10:07 AM
وسط مطالبات بردع المتسبّب مراعاة لحرمة بيوت الله"بقايا دخان" داخل مسجد بالليث.. مَن المسؤول؟
رصد مواطن بالليث "بقايا دخان" داخل مسجد في منطقة الميقات؛ وسط مطالبات بردع المتسبّب، مراعاة لحرمة بيوت الله.
وبحسب المواطن فإنه فُوجئ أثناء أدائه للصلاة بالمسجد الذي يقع على جانب طريق ميقات يلملم بوجود "بقايا الدخان" داخل المسجد، إلى جانب افتقاره للنظافة، وعدم الاهتمام.
وكشف موثّق الصورة بأن المسجد الذي لا تُغلق أبوابه يعج بالعمالة التي تعمد هي الأخرى إلى الجلوس لساعات في ظل أن التكييف هو الآخر لا ينقطع.
ولم يتضح بعد هل "المسجد" يقع تحت إشراف إدارة المساجد بالليث أم خارج إدارتها، ولكن يبقى الاهتمام بالمسجد المنسي الذي يرتاده المسافرون أمراً ينشده سالكو طريق الساحل القديم "مكة المكرّمة - الليث".
، "بقايا دخان" داخل مسجد بالليث.. مَن المسؤول؟ ،
المصدر : الخليج 365
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