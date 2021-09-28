- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أفادت وكالة "تي.تي السويدية" للأنباء، بأنه تم نقل نحو 25 شخصًا إلى المستشفى، بعد انفجار في مبنى سكني ببلدة غوتنبرغ، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.
وبحسب "تي.تي"؛ فإن الانفجار وقع عند الساعة الخامسة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، وتسبب في اندلاع حريق.
ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" فقد قالت خدمات الطوارئ في المنطقة: "تأثرت عدة شقق وسلالم بالانفجار، ومن غير الواضح في الوقت الحالي سببه".
وبدأت الشرطة تحقيقًا أوليًّا في الانفجار، لافتة إلى أنه لا يوجد مشتبه به في القضية في الوقت الحالي.
كما أكدت الشرطة السويدية في موقعها الإلكتروني أنها تعمل على إجلاء سكان المنطقة.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 10:01 AM
تأثرت به عدة شقق وسلالم ومن غير الواضح في الوقت الحالي سببهنقل 25 شخصًا للمستشفى بعد انفجار قوي في مبنى سكني بالسويد
أفادت وكالة "تي.تي السويدية" للأنباء، بأنه تم نقل نحو 25 شخصًا إلى المستشفى، بعد انفجار في مبنى سكني ببلدة غوتنبرغ، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.
وبحسب "تي.تي"؛ فإن الانفجار وقع عند الساعة الخامسة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، وتسبب في اندلاع حريق.
ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" فقد قالت خدمات الطوارئ في المنطقة: "تأثرت عدة شقق وسلالم بالانفجار، ومن غير الواضح في الوقت الحالي سببه".
وبدأت الشرطة تحقيقًا أوليًّا في الانفجار، لافتة إلى أنه لا يوجد مشتبه به في القضية في الوقت الحالي.
كما أكدت الشرطة السويدية في موقعها الإلكتروني أنها تعمل على إجلاء سكان المنطقة.
، نقل 25 شخصًا للمستشفى بعد انفجار قوي في مبنى سكني بالسويد ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر نقل 25 شخصًا للمستشفى بعد انفجار قوي في مبنى سكني بالسويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.