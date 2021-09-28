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ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي ٩١ وتحت رعاية المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور زهير بن عمر الوعيل، نظّم قسم الأسنان بالمستشفى فعالية الكشف على عدد ٩١ مراجعًا أمس الأحد؛ حيث تم تقديم خدمات (الكشف- تنظيف الجير- تطبيق مادة الفلورايد).
وعبّر عدد من المراجعين عن شكرهم لإدارة المستشفى ولقسم الأسنان (أطباء وممرضين)، عن الخدمات التي قُدمت لهم ولطف التعامل وحسن الاستقبال والتنظيم.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 09:53 AM
تم تقديم كل الخدمات ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني"أسنان شرق جدة" ينظم فعالية الكشف على ٩١ مراجعًا في يوم واحد
ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي ٩١ وتحت رعاية المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور زهير بن عمر الوعيل، نظّم قسم الأسنان بالمستشفى فعالية الكشف على عدد ٩١ مراجعًا أمس الأحد؛ حيث تم تقديم خدمات (الكشف- تنظيف الجير- تطبيق مادة الفلورايد).
وعبّر عدد من المراجعين عن شكرهم لإدارة المستشفى ولقسم الأسنان (أطباء وممرضين)، عن الخدمات التي قُدمت لهم ولطف التعامل وحسن الاستقبال والتنظيم.
، "أسنان شرق جدة" ينظم فعالية الكشف على ٩١ مراجعًا في يوم واحد ،
المصدر : الخليج 365
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