- 1/3
- 2/3
- 3/3
تتواصل مساء اليوم الثلاثاء، منافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بإقامة ثماني مباريات لحساب الجولة الثانية.
وستتجه الأنظار، على وجه الخصوص، إلى موقعة باريس سان جيرمان وضيفه مانشستر سيتي، ومواجهة ميلان ضد أتلتيكو مدريد.
وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، حسب توقيت مكة المكرّمة:
المجموعة الأولى
باريس سان جيرمان # مانشستر سيتي – الساعة 22:00.
لايبزيغ # كلوب بروج – الساعة 22:00.
المجموعة الثانية
ميلان # أتلتيكو مدريد – الساعة 22:00.
بورتو # ليفربول – الساعة 22:00.
المجموعة الثالثة
أياكس أمستردام # بشكتاش – الساعة 19:45.
بوروسيا دورتموند # سبورتينغ لشبونة – الساعة
22:00.
المجموعة الرابعة
شاختيور دونيتسك # إنتر ميلان – الساعة 19:45.
ريال مدريد # شيريف تيراسبول – الساعة 22:00.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 09:46 AM
سان جيرمان يستضيف مانشستر سيتي والميلان يصطدم بأتلتيكومواجهات نارية بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا الليلة
تتواصل مساء اليوم الثلاثاء، منافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بإقامة ثماني مباريات لحساب الجولة الثانية.
وستتجه الأنظار، على وجه الخصوص، إلى موقعة باريس سان جيرمان وضيفه مانشستر سيتي، ومواجهة ميلان ضد أتلتيكو مدريد.
وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، حسب توقيت مكة المكرّمة:
المجموعة الأولى
باريس سان جيرمان # مانشستر سيتي – الساعة 22:00.
لايبزيغ # كلوب بروج – الساعة 22:00.
المجموعة الثانية
ميلان # أتلتيكو مدريد – الساعة 22:00.
بورتو # ليفربول – الساعة 22:00.
المجموعة الثالثة
أياكس أمستردام # بشكتاش – الساعة 19:45.
بوروسيا دورتموند # سبورتينغ لشبونة – الساعة
22:00.
المجموعة الرابعة
شاختيور دونيتسك # إنتر ميلان – الساعة 19:45.
ريال مدريد # شيريف تيراسبول – الساعة 22:00.
، مواجهات نارية بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا الليلة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات نارية بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.