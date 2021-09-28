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نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 09:45 AM
الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء وتشمل عدة محافظاتيوم ماطر في جازان.. والأرصاد: مصحوبة برياح نشطة
نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.
، يوم ماطر في جازان.. والأرصاد: مصحوبة برياح نشطة ،
المصدر : الخليج 365
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