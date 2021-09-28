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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن القائمون على إنستغرام تعليق خطط لطرح نسخة من التطبيق، التابع لشركة فيسبوك، لمَن هم دون 13 عاماً، طبقاً لـ "بي بي سي".
وقال رئيس إنستغرام، آدم موسيري؛ في تدوينة، إن فيسبوك ستستغل الوقت للاستماع إلى "أولياء الأمور والخبراء وصانعي السياسة والجهات الرقابية".
جاء ذلك بعد تسريب وثيقة بحث داخلية، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنها أظهرت أن إنستغرام "سام بالنسبة للمراهقات".
مديرة الأبحاث في فيسبوك، براتيتي رايتشودري؛ قالت في تدوينة أخيرا، إن هذه المزاعم "ببساطة غير دقيقة".
"فيسبوك" تعلن تعليق طرح تطبيق إنستغرام لمن هم دون 13 عاماً.. تعرّف على السبب؟صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-28
أعلن القائمون على إنستغرام تعليق خطط لطرح نسخة من التطبيق، التابع لشركة فيسبوك، لمَن هم دون 13 عاماً، طبقاً لـ "بي بي سي".
وقال رئيس إنستغرام، آدم موسيري؛ في تدوينة، إن فيسبوك ستستغل الوقت للاستماع إلى "أولياء الأمور والخبراء وصانعي السياسة والجهات الرقابية".
جاء ذلك بعد تسريب وثيقة بحث داخلية، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنها أظهرت أن إنستغرام "سام بالنسبة للمراهقات".
مديرة الأبحاث في فيسبوك، براتيتي رايتشودري؛ قالت في تدوينة أخيرا، إن هذه المزاعم "ببساطة غير دقيقة".
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
08:23 AM
أعلن القائمون على إنستغرام تعليق خطط لطرح نسخة من التطبيق، التابع لشركة فيسبوك، لمَن هم دون 13 عاماً، طبقاً لـ "بي بي سي".
وقال رئيس إنستغرام، آدم موسيري؛ في تدوينة، إن فيسبوك ستستغل الوقت للاستماع إلى "أولياء الأمور والخبراء وصانعي السياسة والجهات الرقابية".
جاء ذلك بعد تسريب وثيقة بحث داخلية، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنها أظهرت أن إنستغرام "سام بالنسبة للمراهقات".
مديرة الأبحاث في فيسبوك، براتيتي رايتشودري؛ قالت في تدوينة أخيرا، إن هذه المزاعم "ببساطة غير دقيقة".
، "فيسبوك" تعلن تعليق طرح تطبيق إنستغرام لمن هم دون 13 عاماً.. تعرّف على السبب؟ ،
المصدر : الخليج 365
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