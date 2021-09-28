تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

هبطت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميا.



وبلغ جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 210.87 ريال (56.23 دولار).

أما جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية)، فبلغ نحو 184.51 ريال (49.20 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 158.15 ريال (42.17 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المملكة سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 123.01 ريال (32.80 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) نحو 6562.50 ريال (1750 دولارا). كما سجل سعر الجنيه الذهب، نحو 1476.08 ريال (393.62 دولار).

تراجعت أسعار الذهب العالمية، ختام تعاملات أمس الإثنين، بفعل ارتفاع عائدات السندات الأمريكية وصعود الدولار.

وينتظر المستثمرون تصريحات صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات على موعد تقليص إجراءات التحفيز المالي التي اتخذها لتخفيف تبعات الجائحة.

ولم يشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر مسجلا 1750.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0912 بتوقيت جرينتش بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1750.20 دولار.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى فيما يقرب من 3 أشهر مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر برفع تكلفة حيازته، كما ارتفع الدولار مشكلا ضغوطا إضافية.

وقال المحلل المستقل روس نورمان "يبدو أن الذهب دخل في فترة ممتدة من الركود ولا يتمكن من التحرك في أي اتجاه إذ شكلت زيادة عائدات السندات لأجل عشر سنوات وقوة الدولار رياحا معاكسة".

يعتبر الذهب تحوطا من ارتفاع التضخم الذي قد ينتج عن التحفيز واسع النطاق وتراجع قيمة العملة. وترفع زيادة أسعار الفائدة تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

كما يتابع المستثمرون عن كثب تطورات الأوضاع المتعلقة بشركة العقارات الصينية العملاقة إيفرجراند بعدما فوتت موعدا نهائيا الأسبوع الماضي لدفع فوائد سندات.

وقال ستيفن إينز المدير المشارك في إس.بي.آي لإدارة الأصول إن المركزي الصيني يواصل ضخ سيولة في الأسواق بما يشير إلى بعض المخاطر في السوق مما قدم بعض الدعم للذهب.