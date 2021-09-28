- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أن تكون أجواء اليوم الثلاثاء حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وعُمان واليمن".
وتابع: "رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من القطاع الغربي من المملكة، وأقصى غرب منطقة الرياض".
وقال: "الكتلة الباردة نسبياً متوقع تمركزها على وسط منطقة الرياض وجنوبها، وجنوب الشرقية الثلاثاء 2/21 والأربعاء 1443/2/22هـ، ومتوقع أن تتم ملاحظة الفرق بين الأيام الماضية والأيام القادمة في الأجواء، وانخفاض نسبي في الحرارة بين 3 لـ 4 درجات".
واختتم: "الرطوبة ضعيفة وهي مادة السحاب الممطر، لكن هذه مشيئة الله".
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 08:48 AM
توقع أجواءً حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً ورياحاً من متوسطة إلى شبه قويةستلاحظون الفرق.. "الحصيني": الحرارة تنخفض ومادة "الممطر" ضعيفة!
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أن تكون أجواء اليوم الثلاثاء حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وعُمان واليمن".
وتابع: "رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من القطاع الغربي من المملكة، وأقصى غرب منطقة الرياض".
وقال: "الكتلة الباردة نسبياً متوقع تمركزها على وسط منطقة الرياض وجنوبها، وجنوب الشرقية الثلاثاء 2/21 والأربعاء 1443/2/22هـ، ومتوقع أن تتم ملاحظة الفرق بين الأيام الماضية والأيام القادمة في الأجواء، وانخفاض نسبي في الحرارة بين 3 لـ 4 درجات".
واختتم: "الرطوبة ضعيفة وهي مادة السحاب الممطر، لكن هذه مشيئة الله".
، ستلاحظون الفرق.. "الحصيني": الحرارة تنخفض ومادة "الممطر" ضعيفة! ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ستلاحظون الفرق.. "الحصيني": الحرارة تنخفض ومادة "الممطر" ضعيفة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.