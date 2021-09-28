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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوزيع كميات من ماء زمزم المبارك على الجنود المرابطين على الحدود؛ وذلك ضمن مبادرة إهداء ماء زمزم المبارك لجنودنا البواسل بجازان ونجران، المدشنة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
وتأتي مبادرة الرئاسة تقديرًا لجهود جنودنا البواسل في دحر الأعداء وحماية الوطن ومقدراته؛ حيث تم تسيير شاحنات محملة بما يزيد على (42) ألف عبوة ماء زمزم المباركة متجهة إلى مقرات عملهم.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 08:47 AM
مبادرة جاءت تقديرًا لجهود جنودنا البواسل في دحر الأعداء وحماية الوطن"شؤون الحرمين" توزع ماء زمزم على الجنود المرابطين في الحد الجنوبي
قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوزيع كميات من ماء زمزم المبارك على الجنود المرابطين على الحدود؛ وذلك ضمن مبادرة إهداء ماء زمزم المبارك لجنودنا البواسل بجازان ونجران، المدشنة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
وتأتي مبادرة الرئاسة تقديرًا لجهود جنودنا البواسل في دحر الأعداء وحماية الوطن ومقدراته؛ حيث تم تسيير شاحنات محملة بما يزيد على (42) ألف عبوة ماء زمزم المباركة متجهة إلى مقرات عملهم.
، "شؤون الحرمين" توزع ماء زمزم على الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ،
المصدر : الخليج 365
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