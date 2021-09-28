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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية برتغالية، النقاب عن اقتراب مدرب برشلونة السابق، المدرب أرتستو فالفيردي، من تولي المهمة الفنية لنادي النصر.
وقالت صحيفة "أبولا" البرتغالية: إن المدرب الذي يتمتع بخبرات كبيرة في الكرة الإسبانية، يبدو أنه الأقرب لتولي المهمة الفنية في النصر.
وفالفيردي عاطل عن العمل منذ أن ترك برشلونة في يناير 2020؛ علمًا بأنه الخليج 365 له قيادة فالنسيا وإسبانيول وفياريال في إسبانيا، بالإضافة لأولمبياكوس اليوناني.
وأقال النصر مدربه السابق، البرازيلي مانو مينزيس بسبب تردي النتائج؛ علمًا بأن تقارير أخرى فرنسية رجّحت أن يكون الفرنسي روزي غارسيا هو مدرب النصر القادم.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 08:41 AM"فالفيردي" مدرب "برشلونة" السابق في الطريق لـ"النصر"
كشفت تقارير صحفية برتغالية، النقاب عن اقتراب مدرب برشلونة السابق، المدرب أرتستو فالفيردي، من تولي المهمة الفنية لنادي النصر.
وقالت صحيفة "أبولا" البرتغالية: إن المدرب الذي يتمتع بخبرات كبيرة في الكرة الإسبانية، يبدو أنه الأقرب لتولي المهمة الفنية في النصر.
وفالفيردي عاطل عن العمل منذ أن ترك برشلونة في يناير 2020؛ علمًا بأنه الخليج 365 له قيادة فالنسيا وإسبانيول وفياريال في إسبانيا، بالإضافة لأولمبياكوس اليوناني.
وأقال النصر مدربه السابق، البرازيلي مانو مينزيس بسبب تردي النتائج؛ علمًا بأن تقارير أخرى فرنسية رجّحت أن يكون الفرنسي روزي غارسيا هو مدرب النصر القادم.
، "فالفيردي" مدرب "برشلونة" السابق في الطريق لـ"النصر" ،
المصدر : الخليج 365
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