- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن البر الرئيس سجّل 31 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، يوم الإثنين، ارتفاعاً من 27 إصابة في اليوم السابق.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيس 96081، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 08:36 AMالصين تسجّل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن البر الرئيس سجّل 31 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، يوم الإثنين، ارتفاعاً من 27 إصابة في اليوم السابق.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيس 96081، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.
، الصين تسجّل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجّل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.