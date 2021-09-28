محمد بن مسعود - الدمام - المركز الوطني: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل عدة محافظات نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية بمنطقة الباحة. ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن والقرى والمخواة وغامد الزناد وقلوة.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 08:41 AM المركز الوطني: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل عدة محافظات "الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة: حالة تستمر حتى 8 مساءً "الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة: حالة تستمر حتى 8 مساءً نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية بمنطقة الباحة. ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن والقرى والمخواة وغامد الزناد وقلوة. الكلمات المفتاحية

، "الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة: حالة تستمر حتى 8 مساءً ،

المصدر : الخليج 365

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