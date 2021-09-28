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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية بمنطقة الباحة.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن والقرى والمخواة وغامد الزناد وقلوة.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 08:41 AM
المركز الوطني: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل عدة محافظات"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة: حالة تستمر حتى 8 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية بمنطقة الباحة.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن والقرى والمخواة وغامد الزناد وقلوة.
، "الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة: حالة تستمر حتى 8 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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