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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة هذا اليوم، تَضمّن سحبًا رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظتي المهد ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ1 ظهرًا وتستمر حتى 9 مساء.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 08:38 AM
تبدأ الساعة الـ1 ظهرًا وتستمر حتى 9 مساءسحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة هذا اليوم، تَضمّن سحبًا رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظتي المهد ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ1 ظهرًا وتستمر حتى 9 مساء.
، سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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