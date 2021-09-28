بالفيديو.. وزير التعليم يوجِّه رسالة خاصة لمبتعثين بعد طلب من والدهما

الرياض - محمد عبدالله - وجَّه وزير التعليم، حمد آل الشيخ، رسالة لطالب وطالبة مبتعثين، وذلك بعد طلب من والدهما، وذلك خلال الجلسة الحوارية التي ينظمها برنامج تنمية القدرات البشرية.

وقال حمد آل الشيخ في رسالته، إنّه يطالب المبتعثين بالاستمرار في رحلتهما التعليمية التي تمّ التخطيط لها من قبل الجهتين. مشيرًا إلى أنهما سيجدان عند عودتهما منظومة تعليمية تضمن تطوير مهاراتهما باستمرار.

وأعرب وزير التعليم، عن أمنياته بأن تكون كافة برامج الابتعاث مصحوبة بوعود بالتوظيف لكافة الطلاب، على غرار ما توفره شركة «أرامكو ».

وكان وزير التعليم، قد أكَّد أنَّ إعداد المواطن لسوق العمل وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة من أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، مشيرًا إلى أنّه سيفتح المجال للدخول في الجامعات لمن أراد التعلم دون اشتراط مرور 5 سنوات على التخرج.

وقال آل الشيخ خلال الجلسة الحوارية التي ينظمها برنامج تنمية القدرات البشرية: «الاهتمام بالمواطن في برنامج تنمية القدرات البشرية سيكون من مراحل مبكرة، ليتم إعداد المواطن ليكون منافسًا في سوق العمل محليًّا وعالميًّا».

وواصل: «إعداد المواطن لسوق العمل وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة من ركائز برنامج تنمية القدرات البشرية»، مضيفًا: «سيفتح المجال للدخول في الجامعات لمن أراد التعلم دون اشتراط مرور 5 سنوات على التخرج، وبرنامج تنمية القدرات البشرية يعمل على سرعة توظيف خريجي الجامعات».

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وزير التعليم: فتح المجال لدخول الجامعات لمن أراد التعلم دون اشتراط مرور 5 سنوات