استشاري بوزارة الصحة: المتبرجة والمتحرش يشتركان في الإثم

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، اليوم الإثنين، إن المتبرجة عاصية والمتحرش في قلبه مرض، وكلاهما مشترك في الإثم.

وتابع عسيري، عبر حسابه بتويتر، أن «خاطب الله سبحانه وتعالى نساء النبي بخطاب عامٍ للمؤمنات فقال: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض).. فالخضوع والتبرج من طرف يقابله مرض القلب من الطرف الآخر».

جاء ذلك ردا على تغريدة للمحامية السعودية أبرار شاكر التي قالت فيها «طلع أحدهم يقول بما معناه أن الانفلات النسائي سبب للتحرش فماذا عن التحرش بالأطفال وذو الاحتياجات الخاصة؟!، هل يعتبر انفلات طفولي مثلاً.. تسبيب الجرم برأيك الخاص يزيد الطين بلة، ويجعل ما تقوله مضحك».

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