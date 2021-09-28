عاجل | 99.9 % تعافي المناطق والأعلى إصابة بكورونا

بدأت المناطق الأعلى بنسب الإصابة بكورونا، بتحقيق التعافي بنسبة بلغت 99.9%، بعد أن شهد شهر سبتمبر الحالي، انخفاضا كبيرا في الإصابات اليومية بنسبة 78.9%.
وسجلت جدة أعلى إصابات نشطة في المملكة، بحوالي 182 إصابة لا تزال تتلقى العلاج، تلتها المدينة المنورة بحوالي 117 حالة.
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