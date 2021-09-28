شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 5 آلاف م3 أنقاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية الخبر أكثر من 5062م3 من الأنقاض خلال أسبوع من مواقع متفرقة ضمن الأعمال المستمرة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية وتحسين المشهد البصري وذلك تعزيزا لجودة الحياة.

وكانت البلدية قد أغلقت 4 مبانٍ للشقق الفندقية لعدم وجود ترخيص ومخالفة النشاط خلال جولة شملت أكثر من 16 مبنى للوحدات السكنية مؤخرا. فيما انتهت من تركيب مظلة على منطقة الألعاب الرياضية بممشى البحيرة في العزيزية تعزيزا لجودة الحياة وخدمة المجتمع وحماية ممارسي الرياضة من أشعة الشمس.

وأزالت البلدية 8000 حاجز خرساني من مواقع متفرقة ضمن الجهود المستمرة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية وتحسين المشهد البصري.

كما أكملت إدارة الحدائق أعمال صيانة ودهان المجسمات الجمالية في الشوارع الرئيسية والتقاطعات.