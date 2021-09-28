شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 6 مخالفات لـ«سكن العمالة» بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت بلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 6 مخالفات، خلال جولة تفتيشية على سكن العمال؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد، وذلك بالتعاون مع اللجنة المشتركة، المكونة من شرطة الظهران، ومكتب العمل، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ضمن مبادرة «امتثالك أمانة».

كانت البلدية قد نفذت جولة رقابية على المنتجعات السياحية بشاطئ نصف القمر، بالشراكة مع شرطة الظهران؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، نتج عنها رصد 3 مخالفات.

من ناحيتها، تواصل إدارة صحة البيئة جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص وآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافةً إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبًا للازدحام.