شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مركبات تبيع الوجبات الغذائية على الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت إدارة الأسواق التابعة لبلدية غرب الدمام عدة مركبات؛ لمخالفتها ببيع الوجبات الغذائية على الطرق دون مراعاة الاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء، مع تطبيق الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالفين، وذلك بناء على بلاغ مواطن، وبالتعاون مع الجهات الأمنية. وأغلقت إدارة الأسواق معملين للخبز والحلويات لعدم توافر الاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات، وذلك ضمن مبادرة «امتثالك أمانة».