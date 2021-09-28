شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج والعمرة يبحث الخدمات مع سفير العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير الحج والعمرة المكلف د. عصام بن سعيد، مع سفير جمهورية العراق لدى المملكة د. عبدالستار الجنابي، الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحجاج والمعتمرين من جمهورية العراق الشقيقة والخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة لضيوف الرحمن.

وأكد وزير الحج والعمرة المكلف، خلال استقباله سفير العراق، في مكتبه بالرياض أمس، على ما توليه القيادة الرشيدة وحكومة المملكة من عناية بالغة واهتمام كبير بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وتوفير جميع الخدمات التي تيسر لهم أداء مناسكهم بيسر وسهولة من جميع أنحاء العالم.

كما أشاد بما تبذله الجهات المعنية في المملكة وجمهورية العراق الشقيقة من جهود وتنسيق وتعاون من أجل تيسير رحلة الحج والعمرة وأداء المناسك للقادمين من مختلف مدن العراق ومحافظاته، انطلاقًا مما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقات راسخة وجوار ومودة، مؤكدًا الترحيب بهم على مدار العام، سواء لأداء العمرة أو الحج، حرصاً من المملكة على توفير وتقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن، استلهامًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله- في هذا الشأن.

من جانبه، أشاد سفير جمهورية العراق الشقيقة بالعناية الفائقة التي يحظى بها ضيوف الرحمن على وجه العموم وحجاج العراق على وجه الخصوص من حكومة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله «عز وجل» أن يوفق المملكة لمزيد من النجاح.