شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام المرضى بمخيم وعلان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

حيث راجع العيادات خلال الفترة من 16 حتى 22 سبتمبر 2021م، في عيادة الطوارئ 33 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 20 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 9 حالات، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدَين اثنين، فيما راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 13 مريضًا، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 8 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد مستفيدَين. كما صرفت الأدوية لـ 85 فردًا، في حين راجع قسم الخدمات التمريضية 18 مريضًا، كما نفذ نشاطان للتخلص من النفايات.

ومن ناحية أخرى واصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وجرى خلال الفترة من 16 حتى 22 سبتمبر 2021م، ضخ 3.386.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 706.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 90 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين في محافظة حجة.

فيما تم في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منه 28.742 فردا.